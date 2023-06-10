В КБР в преддверии Дня России проходят торжества

Под звуки торжественного марша проносят флаги России и Кабардино-Балкарии… Перед Дворцом творчества детей и молодежи собрались представители общественных организаций, спортсмены разного возраста. Все они пришли, чтобы участвовать в физкультурном празднике. Его проводят в рамках Всероссийского Олимпийского дня.
На праздник собрались около 200 детей. В их числе воспитанники детско-юношеских спортшкол, образовательных учреждений и просто любители здорового образа жизни. Они пробежали 200 метров по аллее Олимпийской славы, где установлены таблички с именами чемпионов и призеров Игр.
Всем участникам соревнований в честь Всероссийского Олимпийского дня вручили медали и дипломы. Акция завершилась созданием совместного фото на память.
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