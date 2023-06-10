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В КБР в преддверии Дня России проходят торжества

В КБР в преддверии Дня России проходят торжества

10.06.2023 | 10:34
Под звуки торжественного марша проносят флаги России и Кабардино-Балкарии… Перед Дворцом творчества детей и молодежи собрались представители общественных организаций, спортсмены разного возраста. Все они пришли, чтобы участвовать в физкультурном празднике. Его проводят в рамках Всероссийского Олимпийского дня. На праздник собрались около 200 детей. В их числе воспитанники детско-юношеских спортшкол, образовательных учреждений и просто любители здорового образа жизни. Они пробежали 200 метров по аллее Олимпийской славы, где установлены таблички с именами чемпионов и призеров Игр. Всем участникам соревнований в честь Всероссийского Олимпийского дня вручили медали и дипломы. Акция завершилась созданием совместного фото на память.   https://t.me/vestikbr
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