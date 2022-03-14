В КБР в отношении жителя республики возбуждено уголовное дело о незаконной рубке леса

Сумма причиненного ущерба составила более 4-х с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии. Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на одном из участков Лескенского лесничества в момент незаконной вырубки лесных насаждений задержан 33-летний житель с.Аргудан. На месте происшествия оперативники обнаружили одно спиленное дерево породы «Бук восточный», разделенное на 8 кряжей, и 2 фрагмента кряжей, длинной от 73 сантиметров до 4 метров, а также бензопилу и другие инструменты для рубки леса. Согласно проведенному экспертами расчету, сумма причиненного ущерба составила 4 628 900 рублей. Следственным отделением ОМВД России по Лескенскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений), предусматривающей наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до семи лет. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.