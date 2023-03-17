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В КБР в лидерах среди регионов России по развитию гидроэнергетики

В КБР в лидерах среди регионов России по развитию гидроэнергетики

17.03.2023 | 15:59
В Кабардино-Балкарии в ближайшие годы построят две малые ГЭС – «Черекскую» в районе Псыгансу и «Верхнебаксанскую» на реке Адыр-Су. Об этом сегодня говорили в республиканском парламенте на правительственном часе. На встрече отметили, что Кабардино-Балкария – в числе лидеров среди регионов России по развитию гидроэнергетики. Профильный министр Шамиль Ахубеков сообщил, что сегодня в республике вырабатывают 35 процентов электроэнергии от общего потребления. Создание новых ГЭС увеличит долю собственного производства. Вопросы депутатов министру касались того, как в республике формируют тарифы на электроэнергию и контролируют качество оказываемых услуг.   https://t.me/vestikbr
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