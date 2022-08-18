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В КБР в детских лагерях проходит акция “Каникулы с Росгвардией”

В КБР в детских лагерях проходит акция “Каникулы с Росгвардией”

18.08.2022 | 13:24
“Каникулы с Росгвардией” - так назвали акцию, которую провели в Нальчике для детей, отдыхающих в санатории “Звездочка”. Росгвардейцы показали ребятам приемы, которые используют в тренировках. Прозвучал рассказ о службе, о том, какие задачи выполняют и как строится обычный день. Также гости посоветовали слушателям заниматься физкультурой, ведь это хорошо сказывается на настроении и общем тонусе. В санатории “Звездочка” побывали также судприставы Кабардино-Балкарии. Ребята поблагодарили гостей за интересные встречи.
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