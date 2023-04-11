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В КБР в честь Ураза-байрам 21 апреля объявлен нерабочим днем

В КБР в честь Ураза-байрам 21 апреля объявлен нерабочим днем

11.04.2023 | 21:46
Указ сегодня подписал Глава республики Казбек Коков. С такой просьбой к руководителю региона обратилось Духовное управление мусульман. Праздник Ураза-байрам отмечают в первый день месяца, следующего за Рамаданом. В честь этого особого дня организуют коллективные молитвы. Принято навещать родственников, приносить им подарки и угощать соседей сладостями. Торжества по традиции длятся несколько дней… Напомним, ранее Глава Кабардино-Балкарии объявил выходным 25-е апреля. В православном календаре на эту дату приходится Радоница – день особого поминовения усопших.   https://t.me/vestikbr
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