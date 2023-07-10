В КБР в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди

Сильные дожди с градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с ожидаются в республике в ближайшие сутки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
На реках республики уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок, а в горах не исключен сход небольших селей.
Поэтому есть вероятность подтопления территорий в низинах, а также недалеко от берегов. Да и они сами могут быть размыты, а опоры мостов при такой погоде испытают усиленное воздействие воды. Спасатели призывают быть особо осторожными!
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