В КБР в ближайшие годы вырастет производство рыбы

В Кабардино-Балкарии в ближайшие годы вырастет производство рыбы. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. В настоящее время регион реализует два крупных инвестиционных проекта по выращиванию форели. Мощность одного из них уже к декабрю 26-го должна составить 400 тонн продукции в год. Второе предприятие намерено в год вырабатывать до 300 тонн товарной рыбы. Выход объекта на полную проектную мощность – 3 квартал 2028 года. Отмечу, что в 2025-м пресноводной живой рыбы в Кабардино-Балкарии произвели почти 114 тонн. Запуск новых ферм позволит в разы увеличить объемы производства в этом направлении АПК.