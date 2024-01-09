В КБР в ближайшие дни ожидается изморозь и гололёд

09.01.2024 | 16:27
В новогодние и рождественские праздники погода в Кабардино-Балкарии была нетипичной для зимы – теплой и достаточно комфортной. Под конец выходных из Центра России в южные регионы направился холодный арктический воздух. Он несет туманы и понижение температуры, а значит дороги могут обледенеть… По данным синоптиков в ближайшие три дня на равнине дневной максимум +6, ночью воздух может охладиться до минус восьми. Температура в горах в этот период – в области отрицательных значений: днем до -1, в темное время суток – до 14-ти мороза. В горах также возможны лавины. По информации курорта «Эльбрус» канатная дорога и лыжные трассы сегодня закрыты: специалисты проводят регламентные работы.   https://t.me/vestikbr
