В КБР в 2023 году установили более 80 новых светофоров

09.01.2024 | 09:46
Данные опубликовали в Минтрансе КБР. Это почти в полтора раза больше, чем в 2022-м. Устройства в первую очередь размещают около школ и детских садов. В целом за последние пять лет по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Кабардино-Балкарии оборудовали без малого тысячу сигнальных электрических фонарей типа Т.7. Это автономные импульсные светофоры, благодаря которым пешеходный переход виден с большого расстояния. Благодаря этому существенно снижается аварийность на дорогах.   https://t.me/vestikbr
