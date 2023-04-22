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В КБР в 2023 году постоят и отремонтируют более 100 километров автодорог

В КБР в 2023 году постоят и отремонтируют более 100 километров автодорог

22.04.2023 | 10:59
Вольный Аул. Один из густонаселенных микрорайонов Нальчика. Сейчас здесь ремонтируют сразу несколько улиц - Калмыкова, Мазлоева, Руставели… На очереди – 2-й Таманской дивизии. Подрядчики снимают старый асфальт, создают выравнивающий слой, следом – основное покрытие. Технологии давно проверены, и все же, говорят, всякий раз возникают нюансы. Особенно если речь идет о восстановлении дорог в частном секторе. Последние несколько лет восстановлению трасс внутри населенных пунктов уделяют повышенное внимание. Средства на ремонт направляют из регионального Дорожного фонда. По данным профильного министерства, в этом году общие ассигнования превышают четыре млрд рублей. Основная часть – субсидии из федерального бюджета. Остальное – налоговые поступления. Дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь, определяют в самих населенных пунктах. Сотрудники местной администрации проводят диагностику участка, составляет проектно-сметную документацию и после подают заявку в Минтранс. В апреле по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в Дорожный фонд направили дополнительно больше миллиарда 300 млн рублей. Благодаря этому к нормативам приведут еще 35 км трасс. Помимо тех 87 км, что запланировали отремонтировать в этом году.   https://t.me/vestikbr
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