В КБР в 2023 году постоят и отремонтируют более 100 километров автодорог

Вольный Аул. Один из густонаселенных микрорайонов Нальчика. Сейчас здесь ремонтируют сразу несколько улиц - Калмыкова, Мазлоева, Руставели… На очереди – 2-й Таманской дивизии.
Подрядчики снимают старый асфальт, создают выравнивающий слой, следом – основное покрытие. Технологии давно проверены, и все же, говорят, всякий раз возникают нюансы. Особенно если речь идет о восстановлении дорог в частном секторе.
Последние несколько лет восстановлению трасс внутри населенных пунктов уделяют повышенное внимание. Средства на ремонт направляют из регионального Дорожного фонда. По данным профильного министерства, в этом году общие ассигнования превышают четыре млрд рублей. Основная часть – субсидии из федерального бюджета. Остальное – налоговые поступления.
Дороги, которые нужно отремонтировать в первую очередь, определяют в самих населенных пунктах. Сотрудники местной администрации проводят диагностику участка, составляет проектно-сметную документацию и после подают заявку в Минтранс.
В апреле по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в Дорожный фонд направили дополнительно больше миллиарда 300 млн рублей. Благодаря этому к нормативам приведут еще 35 км трасс. Помимо тех 87 км, что запланировали отремонтировать в этом году.
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