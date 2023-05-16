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В КБР в 2023 году почти 6000 мам получили услуги по родовым сертификатам

В КБР в 2023 году почти 6000 мам получили услуги по родовым сертификатам

16.05.2023 | 09:23
С января в мед_организации перечислили свыше 30 миллионов рублей. Деньги пошли на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. Сертификат дает возможность женщине самостоятельно выбрать поликлинику, в которой она будет наблюдаться до и после беременности. Электронный сертификат формирует врач после первого посещения женской консультации, или же его могут оформить в роддоме. Еще один вариант – документ формируют уже в детской поликлинике, где станет наблюдаться ребенок.   https://t.me/vestikbr
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