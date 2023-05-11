home
Главная
>
Новости
>
В КБР увеличивают доступность туристических объектов для людей с ограничениями по здоровью

В КБР увеличивают доступность туристических объектов для людей с ограничениями по здоровью

11.05.2023 | 09:03
Инспекцию организовали сотрудники Минкурортов. Они побывали в двух точках, которые сейчас улучшают на республиканские гранты. На территории, где расположен комплекс термальных источников в Аушигере, строят отель. Эксперты оценили, насколько там будет удобно людям с инвалидностью. Затем прибыли в ресторан «Сосруко», который многие десятилетия является одной из визитных карточек столицы республики. Здесь сейчас устанавливают лифт. Сделанное оценила, а также дала рекомендации Ася Ахриева - нальчанка, которая с детства передвигается в специальном кресле. Работы на обеих площадках намерены завершить в этом году. Более подробно о мониторинге и его результатах расскажем в следующих выпусках нашей программы.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных