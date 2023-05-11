В КБР увеличивают доступность туристических объектов для людей с ограничениями по здоровью

Инспекцию организовали сотрудники Минкурортов.
Они побывали в двух точках, которые сейчас улучшают на республиканские гранты. На территории, где расположен комплекс термальных источников в Аушигере, строят отель. Эксперты оценили, насколько там будет удобно людям с инвалидностью.
Затем прибыли в ресторан «Сосруко», который многие десятилетия является одной из визитных карточек столицы республики. Здесь сейчас устанавливают лифт. Сделанное оценила, а также дала рекомендации Ася Ахриева - нальчанка, которая с детства передвигается в специальном кресле.
Работы на обеих площадках намерены завершить в этом году. Более подробно о мониторинге и его результатах расскажем в следующих выпусках нашей программы.
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