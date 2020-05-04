В КБР увеличится площадь орошаемых земель

На 4 тысячи гектаров увеличится в 2020 г. площадь орошаемых земель в Кабардино-Балкарии, сообщили в Минэкономразвития республики.

Средства выделят в рамках национального проекта по международной кооперации и экспорту, чтобы была возможность увеличить поставки за рубеж продукции АПК. На организацию полива новых площадей израсходуют 345 миллионов рублей из федерального бюджета. Примерно 4 миллиона должен добавить регион. Средства планируют направить сельхозпроизводителям по их заявкам. Выплаты произведут в третьем и четвертом кварталах этого года.

Сегодня в Кабардино-Балкарии – больше 130-ти тысяч гектаров земель требуют орошения. Из них поливом охвачено меньше половины. Поэтому показатели стараются повышать – субсидиями и льготами, в частности, при покупке оборудования дождевального типа.