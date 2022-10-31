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В КБР увеличился объем плодохранилищ

В КБР увеличился объем плодохранилищ

31.10.2022 | 16:06
В этом году в Кабардино-Балкарии заработали новые плодохранилища общей вместимостью семь тысяч тонн, проинформировали в Минсельхозе республики. В целом в регионе одномоментно могут хранить больше 190 тысяч тонн сельхозпродукции. Напомним, что Кабардино-Балкария давно обеспечивает себя плодами и ягодами и к тому же способна отправлять такую продукцию в другие субъекты. 400 тысяч тонн в год продают за пределы республики местные аграрии. По оценкам экспертов, нынешний сезон выдался благоприятным, соответственно, ожидают и урожай выше прошлогоднего. А в 2021-м валовой сбор превысил полмиллиона тонн.   https://t.me/vestikbr
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