В КБР увеличился рост промышленного производства

За 8 месяцев 2020 года вырос объем промышленного производства в Кабардино-Балкарии и по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 118 процентов. Такие цифры озвучили в управлении Федеральной службы госстатистики по СКФО.

Самый высокий показатель по видам экономической деятельности отмечен в обрабатывающей сфере — около 120 процентов. Увеличение выпуска продукции наблюдалось в легкой промышленности — пятикратный рост зафиксирован в изготовлении одежды. Подъем произошел также в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, рентгенаппаратов и электрооборудования, мебели. Возросло производство мяса, консервированных овощей, растительного масла, сливок, кондитерских изделий, кормов и алкогольных напитков. Объем продукции сельского хозяйства составил за 8 месяцев около 26 миллиардов рублей. Строительный комплекс республики тоже отработал с плюсом – чуть больше ста процентов. Выполненные в отрасли работы оцениваются в 14 миллиардов. Медленно, но уверенно подтягивается к прогнозным показателям и розничная торговля, сообщает «Северокавказстат».