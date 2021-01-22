В КБР увеличилось число клиник по оказанию медпомощи по ОМС

В республике увеличилось число клиник, которые могут оказывать высокотехнологичную помощь за счет средств обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в Территориальном фонде ОМС.

Если в 2020-м таких центров было девять, то сейчас – уже 12. Расширился и перечень услуг. Фонд взаимодействует с региональным Минздравом. Ведомства определяют объемы финансирования и устанавливают квоты, по которым жители могут лечиться, не выезжая за пределы Кабардино-Балкарии.

«У нас активно вошел онкологический диспансер и очень большие объемы запланированы для оказания медицинской помощи. В основе это первичное звено — терапевт или педиатр, он непосредственно определяет, что и как, и на уровне медицинской организации врачебная комиссия рассматривает вопрос об оказании, если необходимо, ВМП, высокотехнологичной медицинской помощи», — говорит Галина Полупанова, помощник директора Территориального фонда ОМС КБР.

С января изменился порядок финансирования федеральных медицинских центров и клинических баз медуниверситетов. Теперь средства за оказанные услуги они будут получать напрямую из Фонда ОМС, без посредников, как было раньше. За счет этого должно вырасти качество врачебной помощи.