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В КБР увеличили производство пищевых продуктов

В КБР увеличили производство пищевых продуктов

17.01.2024 | 16:40
О результатах за 11 месяцев минувшего года рассказали в министерстве сельского хозяйства. По данным ведомства, индекс производства в этой сфере составил 101 процент. Добиться результата удалось за счет нескольких наименований товаров. Так, крахмала изготовили больше на треть – по сравнению с прошлым годом. Увеличение примерно на четверть – в разделе кисломолочных продуктов и колбас. На 14 процентов больше выпустили сыра и творога. Производство конфет и макарон не отстает от прошлогодних показателей. Выпуск плодоовощных консервов остался на уровне 22-го года.   https://t.me/vestikbr
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