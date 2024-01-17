В КБР увеличили производство пищевых продуктов

О результатах за 11 месяцев минувшего года рассказали в министерстве сельского хозяйства.
По данным ведомства, индекс производства в этой сфере составил 101 процент. Добиться результата удалось за счет нескольких наименований товаров. Так, крахмала изготовили больше на треть – по сравнению с прошлым годом. Увеличение примерно на четверть – в разделе кисломолочных продуктов и колбас.
На 14 процентов больше выпустили сыра и творога. Производство конфет и макарон не отстает от прошлогодних показателей. Выпуск плодоовощных консервов остался на уровне 22-го года.
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