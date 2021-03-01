В КБР увеличили квоты на призыв в армию почти в два раза





По сравнению с прошлой весной цифру призыва увеличили почти в два раза. Начнется кампания уже первого апреля, и продлится она до середины июля. Самый большой шанс попасть на службу – у молодых людей с водительской категорией «С», — сообщили в республиканском военкомате. Первая группа призывников отправится на службу в середине апреля. Чтобы избежать распространения коронавируса, будущие солдаты пройдут тест на ковид и целый комплекс санитарных ограничений. В войсковых частях новобранцев отправят на двухнедельный карантин.