В КБР утвержден порядок ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ, определяющий порядок и условия ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Согласно документу, право на финансовую поддержку получили семьи, в которых доход на человека не превышает прожиточного минимума на душу населения. Если у родителей несколько сыновей или дочерей в возрасте от 3 до 7 лет, то выплата полагается на каждого ребенка. Ее размер – 50 процентов от прожиточного минимума, установленного для детей. Пособие предусмотрено даже в том случае, если семья пользуется другими мерами господдержки.

Для назначения выплаты нужно направить заявление и пакет документов в Центр труда, занятости и соцзащиты по месту жительства. Это также можно сделать в МФЦ или в личном кабинете на портале госуслуг. Выдавать средства начнут с 1 июня этого года.

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