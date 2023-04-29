В КБР утвердили размер региональной выплаты ветеранам ВОВ

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков своим указом определил размер выплат некоторым категориям граждан в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Ежегодная выплата к годовщине Победы составит пять тысяч рублей для постоянно живущих в Кабардино-Балкарии ветеранов Великой Отечественной и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, и других мест принудительного содержания.
Людям, которые могут претендовать на поддержку от государства к 9 мая по нескольким основаниям, в том числе вдовы погибших воинов, получат однократную выплату, но в самом высоком размере.
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