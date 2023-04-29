home
Главная
>
Новости
>
В КБР утвердили размер региональной выплаты ветеранам ВОВ

В КБР утвердили размер региональной выплаты ветеранам ВОВ

29.04.2023 | 10:13
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков своим указом определил размер выплат некоторым категориям граждан в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодная выплата к годовщине Победы составит пять тысяч рублей для постоянно живущих в Кабардино-Балкарии ветеранов Великой Отечественной и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, и других мест принудительного содержания. Людям, которые могут претендовать на поддержку от государства к 9 мая по нескольким основаниям, в том числе вдовы погибших воинов, получат однократную выплату, но в самом высоком размере.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных