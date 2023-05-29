В КБР устраняют последствия непогоды

Ясная, солнечная погода в воскресенье радовала жителей. Однако во второй половине дня небо нахмурилось и начался сильный дождь. Буквально на глазах уровень воды в реках резко поднялся, потоки стали бурными, течение усилилось...
Сегодня с утра оперативное совещание по ситуации, связанной с погодой, провел Глава республики Казбек Коков. В целом обильные осадки принесли ряд локальных неблагоприятных последствий. Так, частично подмыло объездную дорогу в Хасанье: обрушился участок в несколько десятков метров. Это притом, что главная улица села – им.Аттоева – была перекрыта из-за ремонтных работ.
Из-за того, что объездная временно – в нерабочем состоянии, поток машин пустили по центральной улице. На Аттоева организовали реверсивное движение. Безопасность контролируют сотрудники Госавтоинспекции… Село Белая Речка тоже испытало на себе воздействие дождя и бурных потоков. Многие в выходной день приехали сюда на пикники.
Но река, вышедшая из берегов, подтопила все вокруг – волейбольные площадки, тротуары и даже машины. На этих кадрах видно, что многие не успели выйти посуху из беседок. Уже много лет река так не разливалась, говорят местные жители.
Паводковая обстановка в республике находится на особом контроле. Сотрудники регионального управления МЧС взаимодействуют с ответственными ведомствами и муниципальными службами. Аварийные бригады дежурят круглосуточно. Работают гидрологические посты.
Меж тем на ближайшие сутки в республике прогнозируют переменную облачность. Местами возможны сильный дождь, гроза и град.
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