В КБР установлены новые камеры "Безопасной республики"

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Кабардино-Балкарской Республики установлены 8 новых камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. «Безопасная республика» установила 8 новых камер видеонаблюдения: - 2 камеры в с. Кенделен выезд в ст. Хаймаша; - 2 камеры в с. Кенделен выезд в Тызыльское ущелье; - 2 камеры в с. Бедык съезд с улицы Заводской на ФД; - 2 камеры в с. Верхний Баксан район пешеходного моста через реку Баксан. Задействованные камеры видеонаблюдения обеспечивают мониторинг мест массового пребывания людей и дорожной обстановки на территории Кабардино-Балкарской Республики в режиме реального времени, с целью содействия в обеспечении безопасности граждан и гостей республики.