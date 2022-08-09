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В КБР установлены новые камеры "Безопасной республики"

В КБР установлены новые камеры "Безопасной республики"

09.08.2022 | 10:59
В целях повышения безопасности дорожного движения на территории Кабардино-Балкарской Республики установлены 8 новых камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. «Безопасная республика» установила 8 новых камер видеонаблюдения: - 2 камеры в с. Кенделен выезд в ст. Хаймаша; - 2 камеры в с. Кенделен выезд в Тызыльское ущелье; - 2 камеры в с. Бедык съезд с улицы Заводской на ФД; - 2 камеры в с. Верхний Баксан район пешеходного моста через реку Баксан. Задействованные камеры видеонаблюдения обеспечивают мониторинг мест массового пребывания людей и дорожной обстановки на территории Кабардино-Балкарской Республики в режиме реального времени, с целью содействия в обеспечении безопасности граждан и гостей республики.
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