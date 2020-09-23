В КБР устанавливают импульсные светофоры

В 11 населенных пунктах Кабардино-Балкарии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут работы по обустройству линии наружного электроосвещения общей протяженностью 38 км. Также идет обновление металлического барьерного ограждения и установка новых светофоров в количестве 88 штук. Умные светофоры системы импульсной индикации позволят с большого расстояния предупреждать водителей о приближении к пешеходному переходу и необходимости снижения скорости, что в свою очередь позволит минимизировать риски дорожно-транспортных происшествий.

Как поясняют специалисты, импульсные светофоры работают на солнечной энергии, одинаково эффективны и днем, и в темное время суток. Также в этом году во всех районах Кабардино-Балкарии комплексами автономных систем освещения обустроен ряд пешеходных переходов вблизи школ, комментируют в ведомстве.