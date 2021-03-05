В КБР успешно реализуется проект по комплексному развитию сельских территорий

В республике действует целый ряд программ, который помогает селянам улучшить жилищные условия.

Семья Ируговых из Псыхурея возвела дом благодаря участию в проекте по комплексному развитию сельских территорий. Осталась уже меньшая часть работ: нужна внутренняя отделка, намерены и участок привести в порядок. Дотация от государства составила 70 процентов от необходимой суммы. Остальное Ируговы добавили сами.

«Данная семья изъявила желание получить субсидию на строительство. У них имелся земельный участок в собственности,в 20-м году они получили субсидию и уже освоили 1млн. 300тыс», — говорит глава администрации Хазраил Батыров.

Жить и трудиться в сельской местности – обязательное условие программы. Кроме того, дом нужно оформить на всех членов семьи. Этапы строительства – от начального проекта до клумб и дорожек на участке – контролируют представители заинтересованных ведомств.