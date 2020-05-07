В КБР усилен контроль за приезжающими из других регионов

В Кабардино-Балкарии усилен контроль за приезжающими из других регионов страны.

Как сообщили в международном аэропорту «Нальчик», о прибытии каждого самолета извещаются Роспотребнадзор и медики, формирует специальная бригада, которая проводит на территории аэропорта тестирование всех прилетевших и выдает им предписание о самоизоляции. За последние несколько дней в Нальчик прибыли 2 борта из Москвы, на которых прилетели 246 жителей республики, у девятерых тест на коронавирус дал положительный тест, уточнили в аэропорту.

Тех, кто в республику возвращается по железной дороге, проверяют в самих поездах, отмечают в Оперштабе. Автобусы дальнего следования и частные машины с номерами других регионов контролируют сотрудники на баксанском посту ДПС. Там развернут санитарно-карантинный пункт.

— Круглосуточное дежурство осуществляется двумя специалистами, сотрудники ГИБДД производят остановку всех транспортных средств с московскими номерами. Если они жители Кабардино-Балкарии, они получают на руки постановления о самоизоляции, а информация по ним направляется в поликлиническую сеть для проведения тестирования на Сovid-19, — пояснил руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан Пагов.

По данным ведомства, в последние несколько недель пассажиропоток в республику уменьшился. Если раньше в Нальчик ежедневно прибывало до 8 автобусов, за последние сутки – всего один. Водителей обязали составлять списки прибывающих с их личными данными, которые потом передаются в поликлиническую сеть и министерство внутренних дел для отслеживания процесса самоизоляции.

Кроме того, чтобы не допустить перехода внутрисемейных очагов заболевания во внутриколлективные, в Оперштабе тщательно отслеживают соцсети, в том числе на предмет участия жителей в различных массовых мероприятиях. Сведения также передают в правоохранительные органы.