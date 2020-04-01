В КБР умер второй пациент с коронавирусом, новых случаев заражения — 38

По данным Оперштаба на 28.04.2020, в Кабардино-Балкарии зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса. Скончался один из пациентов, проходивших лечение в госпитале на базе Центра по борьбе со СПИДом. Мужчине было 83 года, он страдал сопутствующим сердечнососудистым заболеванием.

Число больных COVID-19 выросло до 367 человек, за сутки диагноз подтвердился еще у 38 жителей республики.

3 человека выздоровели, таким образом, количество справившихся с болезнью увеличилось до 34 человек. На официальном сайте стопкоронавирус.рф данные по выздоровевшим пока не обновлены, уточнили в Оперштабе.

С медицинского наблюдения за сутки сняты 55 человек, дома под контролем врачей остаются 1349 человек. Это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования и КТ.

Госпитализированы 143 человека. 93 пациента проходят лечение в Центре по борьбе со СПИДом, двое из них – дети. Выписаны за сутки 5 человек: трое выздоровели, двух пациентов перевели на амбулаторное наблюдение. В реанимации остаются 5 пациентов, все на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. В ГКБ №1 г. Нальчика за сутки поступили 6 человек, общее число госпитализированных выросло до 50 пациентов, 10 человек — в реанимации, один из них в крайне тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ

На амбулаторном лечении — 191 человек, в том числе 34 – ребенка, все переносят болезнь в легкой и бессимптомной форме.

На изоляции в провизорном отделении ЦРБ Терского района и в обсерваторе Гериатрического центра остаются 24 человека: трое — с подозрением на коронавирус, 18 человек — вернувшиеся из Саудовской Аравии, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.