В КБР умер еще один пациент с коронавирусом

По данным Оперштаба на 11.06.2020, в Кабардино-Балкарии за минувшие сутки скончался еще один пациент — нальчанин 1950 года рождения. Число зарегистрированных в республике случаев смерти от коронавирусной инфекции выросло до 35.

Диагноз COVID-19 подтвердился у 79 жителей КБР, общее количество заразившихся с начала пандемии увеличилось до 3655 человек.

Вылечились за минувшие сутки 17 пациентов, общее число выздоровевших с начала эпидемии превышает количество активных случаев: поправились 1 838 человек, продолжают лечение — 1 782.

Дома под наблюдением врачей остаются и ждут результатов тестирования 2 131 человек, семеро из них взяты на медицинский контроль за последние сутки.

Число госпитализированных выросло до 1 158 человек, 63 пациента находятся в реанимациях.

На амбулаторном лечении – 945 человек.

За сутки проведено 1 589 тестов, общее число исследований на 11 июня составляет 60 174 .