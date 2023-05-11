В КБР укрепляют берега к сезону паводков

Основные усилия сосредоточены на реках Терек, Баксан, Малка и Черек. Это участок в Майском районе длиной около километра. Русло Черека очищают от поваленных деревьев и мусора, который скопился за зиму. Где необходимо, дно углубляют, а вдоль берега строят дамбу, чтобы бурные воды в период ливневых дождей и таяния снегов в Кавказских горах не навредили постройкам по соседству.
На участке работает тяжелая техника. Тем временем, специалисты республиканских Минприроды и управления МЧС проверяют, насколько в городах и районах Кабардино-Балкарии готовы к сезону паводков. Специалисты изучают работоспособность систем оповещения и техники, которая нужна, чтобы устранить возможные ЧС. В целом по республике реки протянулись на 600 с лишним километров, при этом треть – в горной местности.
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