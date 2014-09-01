В КБР уголовное дело по факту гибели туристки на Эльбрусе передано в суд





В Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела по факту гибели туристки из Санкт-Петербурга во время восхождения на Эльбрус. Трагедия случилась 20 октября минувшего года. По данным регионального управления Следственного комитета России, учредитель фирмы «Клуб приключений» задумал восхождение на одну из вершин с северной стороны. Для этого он пригласил горных инструкторов, квалификация которых не соответствовала установленным требованиям. Предложение о путешествии бизнесмен разместил в интернете. На него откликнулись жители разных уголков страны. В итоге в горы отправились 17 человек. Группа вышла на восхождение, достигнув высоту около 5 тысяч — из-за погодного условия группа начала спуск. Часть группы отстала вместе с гидом замыкающим и тот гид, который замыкающий шел не позади туристов, а впереди них. По его вине была допущена ситуация в результате, которой это группа, отставшая пошла не по маршруту, который был безопасен и оборудован страховочными тросами, а пошли по опасному маршруту. В результате этого, одна из туристок сорвалась с ледового выступа и упала в расщелину между льдами, рассказал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по КБР Мурат Багов. Пропавшую стали искать, однако не удалось найти даже тело 30-летней жительницы Санкт-Петербурга. Обвинение предъявили организатору тура и двум инструкторам. Уголовное дело следователи направили для рассмотрения в суд.