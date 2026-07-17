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В КБР участников СВО будут обеспечивать средствами реабилитации вне очереди

В КБР участников СВО будут обеспечивать средствами реабилитации вне очереди

17.07.2026 | 21:40
Участников СВО в Кабардино-Балкарии будут вне очереди обеспечивать средствами реабилитации. Данная мера позволит минимизировать время ожидания в очереди. Об этом сегодня рассказали на заседании Правительства. Особое внимание уделили оказанию высокотехнологичной медицинской помощи жителям республики. На эти цели из бюджета впервые выделят больше 20 миллионов рублей. Ранее все виды такой помощи оплачивались за счет ОМС. Это ограничивало возможность проведения сложных и дорогостоящих операций в полном объеме. Речь идет о жизнеугрожающих состояниях, причина которых кроется в заболеваниях кровеносных сосудов. На заседании также обсудили порядок выплат гражданам денежной компенсации за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Детально остановились на вопросах ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего кабинет министров рассмотрел около полутора десятков вопросов.   https://t.me/vestikbr
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