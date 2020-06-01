В КБР участки для голосования полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты

В Кабардино-Балкарии принимаются все меры, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для граждан в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Сделать свой выбор 1 июля смогут свыше полумиллиона жителей республики. Каждый из них получит индивидуальный «защитный» набор: маски, перчатки, халаты, антисептики, антибактериальные коврики, бесконтактные термометры. Спецкомплекты предназначены не только для голосующих, но и для членов комиссий, наблюдателей, журналистов и полицейских.

Деньги на приобретение средств защиты направили из федерального бюджета. Минпромторг Кабардино-Балкарии провел закупку и обеспечил доставку в республику. В Избиркоме КБР сообщили, что комплекты защитных средств поступили в необходимом количестве и в ближайшее время будут отправлены на избирательные участки республики.

Продезинфицировать обувь на специальном коврике, обработать руки антисептиком, измерить температуру тела… Эти обязательные процедуры организуют на каждом из 355 избирательных участков, которые откроются в КБР. По требованиям Роспотребнадзора для избирателей сделают отдельные входы и выходы, чтобы потоки людей не пересекались, число голосующих ограничат до 12 человек в час. Будут соблюдены требования социального дистанцирования: на полу нанесут соответствующую разметку. Дезинфекция помещений будет проводиться каждый час.