В КБР у более чем двух с половиной тысяч детей выявлен ковид





Больше двух с половиной тысяч детей с ковидом выявили в Кабардино-Балкарии. Это данные регионального Минздрава за весь период с начала пандемии. По словам врачей, дети чаще, чем взрослые, переносят инфекцию в легкой форме. Нередко болезнь проходит вообще без каких-либо симптомов. Диагностика несовершеннолетних – дело сложное, ведь в силу возраста они не всегда могут описать свое состояние. Однако если заражение произошло, не исключен и постковидный синдром, когда переболевший организм страдает от отсроченных последствий недуга. Это могут быть приступы слабости, сонливость, бессонница, боли в мышцах, головные боли. Если есть такие симптомы, нужно обязательно показать ребенка врачу. «В зависимости от того, какие получены результаты анализов и обследования, выбирается тактика реабилитации. В реабилитацию чаще всего входит лечебная физкультура, массаж медицинский, дренажный массаж, дыхательная гимнастика»,- рассказала педиатр-инфекционист госпиталя особо опасных инфекций Лиана Сундукова.