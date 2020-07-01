В КБР третий день ищут сорвавшийся в реку автомобиль с людьми





Третий день в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии ищут автомобиль с людьми, который сорвался в реку.

Случилось все 30 июня: в ущелье в районе Былыма с высоты в несколько десятков метров упал легковой автомобиль «ВАЗ 2109». В машине находились четверо. Травмированному 24-летнему водителю удалось спастись. Судьба двух девушек — 22 и 16 лет, а также 11-летнего мальчика пока неизвестна.

«Сегодня задействовано более 200 человек и 17 единиц техники. В том числе и три плавсредства. На помощь приехали спасатели из Ставропольского края, также задействованы силы и средства МВД по КБР, администрация Эльбрусского района и волонтеры. Поиски проводятся вдоль прибрежной линии реки Баксан по течению от селения Былым до селения Заюково», — сообщил «Вестям. Кабардино-Балкария» руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемир Беров.

Поиски прекращают только ночью. Спасательная операция продлится до того момента, пока машину не обнаружат, подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.