home
Главная
>
Новости
>
В КБР традиционно проходит сезон отгонного животноводства

В КБР традиционно проходит сезон отгонного животноводства

14.07.2023 | 16:28
Животновод Лиуан Кабардов с детства планировал разводить скот. Воплотить мечту получилось со временем. Набрался опыта, сформировал стадо. Свое поголовье Лиуан Кабардов сейчас содержит здесь – в урочище Хаймаша – арендует часть земель. На сегодня в этих местах набирают вес примерно 37 тысяч голов крупного рогатого скота. Есть среди них и быки породы абердин-ангус. Их «мраморное» мясо особенно жалуют ценители стейков... Поблизости пасутся 83 тысячи овец и свыше пяти тысяч лошадей. Альпийские луга на высоте больше полутора тысяч метров дают животным полноценный корм. По словам специалистов, скот получает все необходимые питательные вещества, и дополнительные смеси в рационах не нужны. Пастбища расположены также в урочище Аурсентх. Всего же в республике 137 тысяч гектаров земель отгонного животноводства. На сегодня из них задействованы четыре пятых. Для животноводов на пастбищах созданы необходимые бытовые условия. Доступны услуги ветеринарных врачей. Периодически для работников пастбищ устраивают концерты художественной самодеятельности. Завершится сезон в октябре.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных