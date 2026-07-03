В КБР торжественно проводили в запас призывников «Весна 2025»

В Кабардино-Балкарии провели торжественный митинг, посвященный увольнению в запас военнослужащих по призыву «Весна 2025». За плечами ребят – год напряженной службы на границе.
В учебном центре Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской республике – торжественное построение. Ровно год назад эти парни пришли сюда новобранцами, а сегодня – состоявшиеся защитники границ. После торжественного открытия начальник пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской республике Игорь Семериков поздравил личный состав. А затем прозвучал главный приказ этого дня.
Лучших из лучших прямо на плацу наградили ведомственными знаками отличия за добросовестную службу на высокогорном участке границы.
Их маршруты проходили в нелегких условиях. Но, как отметил Владимир Сиволобов – ребята справились.
Ребята несли службу на двух пограничных участках. В их послужных списках – пешие маршруты в горной местности, где каждый переход требует максимальной выносливости. Сегодня они покидают расположение части.
Позади у этих ребят сотни километров пеших маршрутов, наряды в любую погоду, боевое братство и чувство настоящего долга. Теперь их ждут дома – родители, друзья и близкие. Но навыки, полученные на Кавказских рубежах, и память о службе они сохранят навсегда.
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