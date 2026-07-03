Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР торжественно проводили в запас призывников «Весна 2025»

В КБР торжественно проводили в запас призывников «Весна 2025»

03.07.2026 | 14:00
В Кабардино-Балкарии провели торжественный митинг, посвященный увольнению в запас военнослужащих по призыву «Весна 2025». За плечами ребят – год напряженной службы на границе. В учебном центре Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской республике – торжественное построение. Ровно год назад эти парни пришли сюда новобранцами, а сегодня – состоявшиеся защитники границ. После торжественного открытия начальник пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской республике Игорь Семериков поздравил личный состав. А затем прозвучал главный приказ этого дня. Лучших из лучших прямо на плацу наградили ведомственными знаками отличия за добросовестную службу на высокогорном участке границы. Их маршруты проходили в нелегких условиях. Но, как отметил Владимир Сиволобов – ребята справились. Ребята несли службу на двух пограничных участках. В их послужных списках – пешие маршруты в горной местности, где каждый переход требует максимальной выносливости. Сегодня они покидают расположение части. Позади у этих ребят сотни километров пеших маршрутов, наряды в любую погоду, боевое братство и чувство настоящего долга. Теперь их ждут дома – родители, друзья и близкие. Но навыки, полученные на Кавказских рубежах, и память о службе они сохранят навсегда.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных