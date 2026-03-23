В КБР торжественно открыли Неделю детской и юношеской книги

23.03.2026 | 21:40
Ежегодная всероссийская акция, призванная популяризировать чтение среди подрастающего поколения. В Государственном концертном зале имени Юрия Темирканова торжественно открылась Неделя детской и юношеской книги. Этот праздник объединяет юных читателей всей республики. Один из тех, для кого книга стала верным другом, – Ануар Суншев. Свое первое стихотворение он прочитал в четыре года, сейчас ему одиннадцать. С тех пор не пропускает ни одного литературного конкурса. На сцене Государственного зала прошла церемония награждения юных чтецов. Самые активные и талантливые получили грамоты. История традиции проведения Недели детской и юношеской книги уходит в 1942 год. Тогда по инициативе писателя Льва Кассиля в Москве провели первую встречу с юными читателями. Уже тогда понимали: книга – главный воспитатель и учитель. Сегодня библиотекари продолжают эту миссию. Вечер продолжили концертной программой, которую посвятили Году единства народов России. Юные артисты в национальных костюмах выходили на сцену с танцами и песнями. Неделя детской книги – это не только праздник чтения, но и повод объединиться вокруг общих ценностей. Такие встречи собирают читателей разных поколений и напоминают: культура и единство неразделимы.
