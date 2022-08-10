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В КБР тепловые и водопроводные сети готовы к сезону холодов примерно на 70 процентов.

В КБР тепловые и водопроводные сети готовы к сезону холодов примерно на 70 процентов.

10.08.2022 | 23:23
Образовательные учреждения республики готовы к зиме почти наполовину, объекты здравоохранения – на 85 процентов. Об этом стало известно сегодня на заседании профильной республиканской комиссии, которое состоялось в Минстрое. Провел его первый вице-премьер Муаед Кунижев. Жилой фонд, социально значимые организации и объекты инфраструктуры сейчас последовательно и тщательно проверяют. Если какие-то узлы нуждаются в обновлении, их ремонтируют или меняют. О деталях работы рассказали представители министерств, муниципалитетов и ресурсоснабжающих компаний. Отмечено, что тепловые и водопроводные сети готовы к сезону холодов примерно на 70 процентов. Участники заседания подчеркнули, что темпы подготовки к зиме снижать нельзя. Представителям муниципалитетов рекомендовали оперативно решить возникающие вопросы, в том числе в тех многоэтажках, где по каким-то причинам нет договоров с управляющими компаниями.
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