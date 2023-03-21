В КБР супружеская пара скончалась от отравления угарным газом

Согласно материалам проверки, 21 марта 2023 года, в одном из домовладений в селении Кенже городского округа Нальчик были обнаружены тела супругов, 1964 и 1973 года рождения. По предварительным данным причиной смерти явилось накопление угарного газа в одном из жилых помещений домовладения.
В настоящее время следователями и криминалистами следственного отдела проводится осмотр места происшествия, совместно со специалистами изучается организация системы дымоудаления, назначено проведение судебно-медицинского исследования тел погибших.
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