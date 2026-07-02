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В КБР суд рассмотрит дело о мошенничестве на сумму свыше 6,3 млн рублей

В КБР суд рассмотрит дело о мошенничестве на сумму свыше 6,3 млн рублей

02.07.2026 | 11:50
По версии следствия, 39-летняя местная жительница с мая 2023 года по ноябрь 2024 года организовала в одном из мессенджеров чаты с фиктивными розыгрышами продуктов, строительных материалов, бытовой химии и техники. Для участия пользователям предлагалось покупать виртуальные билеты. Следствие считает, что таким способом обвиняемая похитила у граждан свыше 6,3 млн рублей, а обещанные призы победителям так и не передала. Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения по существу.   https://t.me/vestikbr
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