В КБР суд рассмотрит дело о мошенничестве на сумму свыше 6,3 млн рублей

По версии следствия, 39-летняя местная жительница с мая 2023 года по ноябрь 2024 года организовала в одном из мессенджеров чаты с фиктивными розыгрышами продуктов, строительных материалов, бытовой химии и техники. Для участия пользователям предлагалось покупать виртуальные билеты.
Следствие считает, что таким способом обвиняемая похитила у граждан свыше 6,3 млн рублей, а обещанные призы победителям так и не передала. Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд для рассмотрения по существу.
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