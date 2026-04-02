В КБР студенты колледжа защитили научные проекты по ВИЧ и СПИДу

Республика активно работает и по другим направлениям в сфере здоровья населения. Так, на базе Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа прошла защита научных проектов по темам ВИЧ и СПИДа. Студенты подготовили работы, раскрывающие актуальные вопросы по данным заболеваниям в регионе, собрали статистику и углублённо изучили тему в своих исследованиях.
Проекты на тему распространения и профилактики вируса иммунодефицита человека и СПИДа на научно-практической конференции защищали не студенты-медики. Свои разработки представили будущие экономисты, юристы и сотрудники правоохранительных органов. Причем не только из Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа, но и других специальных учебных заведений.
Для многих студентов – это первый опыт работы с медицинской тематикой. Участники отмечают, подобные конференции помогают не только получить новые знания, но и донести важную информацию до окружающих.
Организатором научно-практической конференции в гуманитарно-техническом колледже выступила общественная организация «Точка опоры». Основная цель – формирование у студентов базовых знаний о заболевании и ответственном отношении к своему здоровью.
Специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями рассказали, какую помощь люди с такими недугами получают в республике. Всего на конференции представили около тридцати работ. Лучшие студенческие проекты отметили грамотами и призами. Награды получили и научные руководители.
