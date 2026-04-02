Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР студенты колледжа защитили научные проекты по ВИЧ и СПИДу

02.04.2026 | 13:20
Республика активно работает и по другим направлениям в сфере здоровья населения. Так, на базе Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа прошла защита научных проектов по темам ВИЧ и СПИДа. Студенты подготовили работы, раскрывающие актуальные вопросы по данным заболеваниям в регионе, собрали статистику и углублённо изучили тему в своих исследованиях. Проекты на тему распространения и профилактики вируса иммунодефицита человека и СПИДа на научно-практической конференции защищали не студенты-медики. Свои разработки представили будущие экономисты, юристы и сотрудники правоохранительных органов. Причем не только из Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа, но и других специальных учебных заведений. Для многих студентов – это первый опыт работы с медицинской тематикой. Участники отмечают, подобные конференции помогают не только получить новые знания, но и донести важную информацию до окружающих. Организатором научно-практической конференции в гуманитарно-техническом колледже выступила общественная организация «Точка опоры». Основная цель – формирование у студентов базовых знаний о заболевании и ответственном отношении к своему здоровью. Специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями рассказали, какую помощь люди с такими недугами получают в республике. Всего на конференции представили около тридцати работ. Лучшие студенческие проекты отметили грамотами и призами. Награды получили и научные руководители.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных