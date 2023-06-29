В КБР строят первый спорткомплекс для занятий современным пятиборьем

Комплекс для занятий современным пятиборьем готов почти на 90 процентов, сообщили строители. В здании откроют универсальный зал с рингом площадью полторы тысячи квадратных метров – для соревнований по самым разным видам спорта. Одновременно в нем смогут состязаться до 60 человек.
Также в спортивном центре оборудуют уникальный для Нальчика, да и в целом для республики плавательный бассейн.
Все необходимое оборудование уже смонтировали и даже испытали в действии. Теперь осталось самое главное – заполнить чашу бассейна и проверить ее надежность.
Рядом оборудуют зал размером 12 на 12 метров с комплексом тренажеров и зеркальной стеной, а также пневматический спортивный тир с 10 огневыми рубежами. Также завершается монтаж двух лифтов.
В центре намерены проводить тренировки и соревнования республиканского уровня по пятиборью, а также занятия физкультурой. Одновременно приводят в порядок и прилегающую территорию. Здесь построят футбольное поле с беговыми дорожками и трибунами для болельщиков. Открыть Центр современного пятиборья собираются первого сентября.
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