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В КБР строят первый спорткомплекс для занятий современным пятиборьем

В КБР строят первый спорткомплекс для занятий современным пятиборьем

29.06.2023 | 15:22
Комплекс для занятий современным пятиборьем готов почти на 90 процентов, сообщили строители.  В здании откроют универсальный зал с рингом площадью полторы тысячи квадратных метров – для соревнований по самым разным видам спорта.   Одновременно в нем смогут состязаться до 60 человек. Также в спортивном центре оборудуют уникальный для Нальчика, да и в целом для республики плавательный бассейн. Все необходимое оборудование уже смонтировали и даже испытали в действии.  Теперь осталось самое главное – заполнить чашу бассейна и проверить ее надежность. Рядом    оборудуют зал размером 12 на 12 метров с комплексом тренажеров и зеркальной стеной, а также пневматический спортивный тир с 10 огневыми рубежами. Также завершается монтаж двух   лифтов. В центре намерены проводить тренировки и соревнования республиканского уровня по пятиборью, а также занятия физкультурой.  Одновременно приводят    в порядок и прилегающую территорию. Здесь     построят футбольное поле с беговыми дорожками и трибунами для болельщиков.  Открыть Центр современного пятиборья собираются первого сентября. https://t.me/vestikbr
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