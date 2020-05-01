В КБР статус COVID-19 подтвержден еще у 105 человек

пациентов, 6 человек остаются в реанимации, четверо из них — на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Число пациентов в ГКБ №1 г. Нальчика выросло до 147, за минувшие сутки в медучреждение поступили 11 человек, выписан один пациент, 9 человек — в реанимации, четверо из них в тяжелом состоянии подключены к аппарату ИВЛ.

На амбулаторном лечении находятся 209 человек, 28 из них – дети.

313 жителей республики, в том числе 73 ребенка, болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в провизорном отделении ЦРБ Терского района и в обсерваторе Гериатрического центра находится 31 человека, из них 18 человек — вернувшиеся из Саудовской Аравии, один вернулся из Армении, остальные помещены в связи с отсутствием жилья для самоизоляции.

За сутки проведено 924 теста, общее число протестированных на 5 мая составило 18 722 человека.