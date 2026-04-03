В КБР стартует XIV семинар студенческого актива СКФУ «Поколение»

Сегодня в Кабардино-Балкарии стартует 14 ежегодный семинар студенческого актива Северо-Кавказского федерального университета «Поколение». Форум проводят при поддержке Центра компетенций президентской платформы «Россия – страна возможностей».
Впервые встречу принимает главный государственный университет республики. Семинар пройдет на базе Эльбрусского учебно-научного комплекса КБГУ и объединит более ста студентов. В программе: образовательные блоки, проектная работа, деловая игра. Особое внимание уделят патриотической мастерской: она задаст смысловой вектор всему действу, поможет актуализировать ценности гражданской ответственности и преемственности поколений.
Ключевым результатом форума станет проектная работа по четырем трекам, в рамках которой участники совместно с модераторами и тренерами создадут конкретные продукты для развития студенческой среды Северо-Кавказского федерального университета. Каждое направление нацелено на развитие конкретных надпрофессиональных компетенций.
Организаторы отмечают, что семинар «Поколение» традиционно служит мощным социальным лифтом и точкой сборки кадрового резерва студенческого самоуправления.
https://t.me/vestikbr