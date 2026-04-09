В КБР стартует Международный фестиваль «Танцы над Эльбрусом»

В Кабардино-Балкарии сегодня стартует Международный фольклорный фестиваль «Танцы над Эльбрусом». В смотре талантов примут участие коллективы из Абхазии и Армении, Белоруссии и Южной Осетии, Адыгеи и Калмыкии, Северной Осетии и Чечни.
Торжественное открытие пройдет в Музыкальном театре в Нальчике. Концертную программу обещают насыщенную. Зрители смогут увидеть выступления известных танцевальных и вокальных коллективов. 10-го апреля «Танцы над Эльбрусом» переместятся в Курзал. Свое мастерство будет демонстрировать ансамбль «Арабэск». Начало концерта в 15.00. Еще через час жителей и гостей республики ждут в ГКЗ, где намечено выступление ансамбля танца «Шагди». В Кабардинском госдрамтеатре в этот же день пройдет концерт народного коллектива «Чегемские водопады» и детского образцового – «Джигиты Чегема».
В субботу в 15.00 в Музыкальном театре состоится гала-концерт участников и торжественное закрытие Международного фестиваля. Ну а сегодня зрителей здесь ждут в 18.30.
