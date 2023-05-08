В КБР стартовали сразу две акции «Стена памяти» и «Окна Победы»

Лина Котова рассказывает о своем героическом предке. Его портрет – на «Стене памяти» в шестой школе Нальчика, где она учится.
Потомок Кайсына Кулиева – тезка народного поэта Кабардино-Балкарии – вспоминает о заслугах человека, который прошел долгими фронтовыми дорогами и сохранил в душе свет, до сих пор озаряющий души тех, кто знакомится с его творчеством.
Еще один Герой, чей портрет поместили на «Стене памяти», - Кирилл Крохмаль. В армию призвали в начале 40-х. Служил на Дальнем Востоке. Участвовал в советско-японской войне. Награжден медалью «За Победу над Японией».
«Стена памяти» – это общественная акция, которую подхватили по всей стране, один из новых форматов проведения «Бессмертного полка». Еще одна акция, которая сближает людей в великий для страны день, - «Окна Победы». Одними из первых к ней присоединились ученики и педагоги 33-й школы Нальчика.
Окна школы украсили символическими изображениями. Здесь Вечный огонь, звезды, Георгиевские ленты, салюты и – белые журавли.
Участники акции могут оформить окна своих домов, квартир и офисов рисунками и надписями, посвященными борьбе с фашизмом. Результат следует сфотографировать и опубликовать изображения в соцсетях с хэштегом #ОкнаПобеды.
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