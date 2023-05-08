home
Главная
>
Новости
>
В КБР стартовали сразу две акции «Стена памяти» и «Окна Победы»

В КБР стартовали сразу две акции «Стена памяти» и «Окна Победы»

08.05.2023 | 19:07
Лина Котова рассказывает о своем героическом предке. Его портрет – на «Стене памяти» в шестой школе Нальчика, где она учится. Потомок Кайсына Кулиева – тезка народного поэта Кабардино-Балкарии – вспоминает о заслугах человека, который прошел долгими фронтовыми дорогами и сохранил в душе свет, до сих пор озаряющий души тех, кто знакомится с его творчеством. Еще один Герой, чей портрет поместили на «Стене памяти», - Кирилл Крохмаль. В армию призвали в начале 40-х. Служил на Дальнем Востоке. Участвовал в советско-японской войне. Награжден медалью «За Победу над Японией». «Стена памяти» – это общественная акция, которую подхватили по всей стране, один из новых форматов проведения «Бессмертного полка». Еще одна акция, которая сближает людей в великий для страны день, - «Окна Победы». Одними из первых к ней присоединились ученики и педагоги 33-й школы Нальчика. Окна школы украсили символическими изображениями. Здесь Вечный огонь, звезды, Георгиевские ленты, салюты и – белые журавли. Участники акции могут оформить окна своих домов, квартир и офисов рисунками и надписями, посвященными борьбе с фашизмом. Результат следует сфотографировать и опубликовать изображения в соцсетях с хэштегом #ОкнаПобеды.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных