В КБР стартовали соревнования по авиамодельному спорту

Сразу два вида соревнований по авиамодельному спорту проходят в Урванском районе – финал Кубка России и Чемпионат страны в классе свободнолетающих авиамоделей. Соревнования объединили более 200 участников со всех регионов нашей страны. Здесь не столько авиаинженеры, сколько обычные любители. Большинство уже много лет увлечены конструированием летательных аппаратов. Говорят, такие соревнования – отличная возможность обменяться опытом и получить знания.

Соревнуются на дальность, скорость, продолжительность пребывания в воздухе, и, конечно же, в фигурах высшего пилотажа. На полет отводится 3 мин, однако судьи могут предоставлять и дополнительное время. Непосвященному может показаться покажется странным, что после запуска модели в воздух, владелец бежит за ним и машет своей курткой. Это некий способ создать дополнительную циркуляцию в воздухе, чтобы самолет пробыл в воздухе подольше.

Организаторы соблюли все меры безопасности. Каждый участник не ранее, чем за трое суток, сдал тест на отсутствие короновирусной инфекции. В целом же, отмечают, межрегиональные состязания помогают популяризировать авиамодельный спорт, повышают судейскую квалификацию. Победители соревнований смогут принять участие в чемпионате мира во Франции.

Организаторы подчеркивают, авиамодельный спорт активно способствует появлению новых, более совершенных и технологичных летательных аппаратов. Кубок России выиграл представитель Ростовской области Михаил Косоножкин, серебряным и бронзовым призерами стали участники из Москвы.