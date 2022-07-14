В КБР стартовала Всероссийская социальная кампания “Расставь приоритеты”

Расставь приоритеты. В Кабардино-Балкарии стартовала Всероссийская социальная кампания, направленная на привлечение внимания населения к проблематике дорожно-транспортного травматизма на перекрестках. Реализуется она в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”.
Автомобилистов Нальчика проверяют на знание Правил дорожного движения. Испытание организовали на одной из заправок. Те, кто за отведенное время дал верные ответы, получает призы от федерального экспертного центра “Движение без опасности”. Такой “срез знаний” - часть всероссийской социальной кампании “Расставь приоритеты”. Ее запустили, чтобы привлечь внимание жителей страны к проблеме травматизма на перекрестках.
Еще одна образовательная точка – на площади 400-летия единства с Россией. Здесь уже детям разъясняют, на что нужно обращать внимание в первую очередь, когда пересекаешь проезжую часть.
В арсенале организаторов кампании - не только игры и конкурсы, но и семинары, тренинги, консультации – больше ста акций в каждом регионе-участнике, а их – полтора десятка. Это субъекты, где травматизм на перекрестках – явление нередкое. В проведении социальной кампании участвуют МВД и Минпросвещение России, коммуникационные агентства, журналисты, заинтересованные ведомства в регионах. Чтобы сохранить жизни пешеходов, велосипедистов и водителей, реализуют целый комплекс программ.
Среди них федеральный проект “Содействие развитию дорог регионального и местного значения” с объемом финансирования 498 млн рублей. В рамках госпрограммы РФ “Комплексное развитие сельских территорий” планируется реализовать десять объектов. Объем финансирования составляет 437 млн рублей.
Конечная цель кампании “Расставь приоритеты” – чтобы у людей были доведены до автоматизма навыки правильного поведения на проезжей части и возле нее. Программа акций в республике рассчитана на три дня.
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