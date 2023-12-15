В КБР стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

15.12.2023 | 22:23
Это часть проекта «Мечтай со мной». Организует ее Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров, а с этого года – и «Движение первых». Елку с записками детей, попавших в непростую жизненную ситуацию, установили в Доме правительства. В этих конвертах – пожелания воспитанников домов-интернатов Кабардино-Балкарии, а также социальных учреждений подшефных территорий. На сегодня собрали больше тысячи заявок. Исполнителями станут представители органов власти, различных ведомств и учреждений, бизнесмены, а также все те, кто хочет принести детям радость. Сегодня у ели побывали члены кабинета министров во главе с председателем правительства Алием Мусуковым. Новшество этого года – запуск интернет-платформы «Елка желаний». Каждый ребенок может зарегистрироваться и описать там свою мечту.   https://t.me/vestikbr
