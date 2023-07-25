В КБР стартовала шестая «Школа безопасности»

Успокоить утопающего не менее важно, чем вытащить его из воды… Ситуацию, когда человек паникует и может спровоцировать трагический исход, воспроизводят профессиональный водолаз и руководитель проекта «Школа безопасности». Неожиданности при этом могут быть на каждом шагу.
Участникам проекта «Школа безопасности» рассказывают и показывают, как правильно вести себя на водоемах. Казалось бы, всем известные правила имеют много нюансов. Например, бросить круг тонущему нужно так, чтобы не ударить его.
Во время занятия активисты молодежного клуба «Альтаир» учились применять так называемый «спасательный конец Александрова». Это средство для оказания помощи утопающим – длинный трос с петлей и поплавками. Все участники были одеты в спасательные жилеты. Они получили возможность отработать теорию прямо в озере. Лекторы показали, как нужно действовать, чтобы самому не попасть в опасную ситуацию.
Организаторы уже шестой «Школы безопасности» говорят, что уроки на воде – лишь часть проекта. Впереди работа с альпинистским снаряжением и, конечно, выезд в горы. В этот раз отправятся в альплагерь «Шхельда».
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