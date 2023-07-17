В КБР стартовала акция «Собери ребенка в школу»

Уже не первый год проводит ее «Единая Россия».
Акция призвана поддержать детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также ребят, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Особое внимание уделяют детям участников специальной военной операции и юным жителям новых регионов.
В Кабардино-Балкарии акция пройдет во всех 13-ти местных отделениях партии. Все желающие смогут принести сюда канцелярские принадлежности, наборы для творчества, школьную форму и обувь, детские рюкзаки, спортивный инвентарь.
Свой вклад внесут и сами партийцы. Кстати, по всей стране откроют четыре тысячи пунктов сбора вещей к школе. Конкретные адреса можно узнать в региональном отделении «Единой России».
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